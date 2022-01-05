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​Вартовчане показали лучше водителя автобуса: очень позитивный и в галстуке

По Нижневартовску курсирует новогодний автобус с самым позитивным водителем

​Вартовчане показали лучше водителя автобуса: очень позитивный и в галстуке
Фото: vk.com/hellonownv

Жители Нижневартовска делятся в социальных сетях впечатлением от празднично украшенного общественного транспорта. Приз зрительских симпатий достался водителю автобуса №5, который не только украсил к Новому году машину, но и сам одевается на работу, как на праздник.

Фото из автобуса выложила в паблик «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте» пользователь Татьяна: «Такой новогодний автобус "5" ходит по Нижневартовску. Спасибо водителю за настроение!». Комментаторы тут же присоединились к комплиментам. «Это лучший водитель в городе! Он создает настроение каждый день! Его внешний вид - всегда белоснежная рубашка! Таких как он хочется ставить в пример! Он мотиватор!», - отметила Анастасия. «Действительно лучший! Столько позитива от этой белой рубашки! Шла без настроения и вдруг на перекрестке под светофором глянула на водителя в белой рубашке, сразу настроение поднялось, светлее стало на душе! Спасибо за доброту!», - добавила Сания.

Стоит отметить, что автобус №5 не единственный украшенный в городе.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 301, комментариев: 0
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