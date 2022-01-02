В Нижневартовске столкнулись автобус и легковушка – погибли двое взрослых и ребенок

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения вахтового автобуса и легкового автомобиля накануне в субботу, 1 января, в Нижневартовске. Прокуратура города проводит проверку.

«По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 60 по улице Интернациональной в Нижневартовске в субботу вечером. Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус. В результате столкновения в Lexus двое взрослых погибли, три человека пострадали, включая ребенка 2012 года рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Позднее стало известно, что ребенок умер в больнице. «Пострадавший ребенок, к сожалению, умер в лечебном учреждении», - сказали в пресс-службе ТАСС.

По предварительным данным, в вахтовом автобусе пострадавших в результате ДТП нет.

На место аварии выезжал прокурор Нижневартовска. Он координирует работу правоохранительных органов и прокурорскую проверку.

«В ходе комплекса надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов», - уточнили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.