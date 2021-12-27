В Нижневартовске загорелся дачный дом – погибла женщина

В Нижневартовске в субботу, 25 декабря, при пожаре в СОТ «Мечта» погибла женщина. Сообщение о возгорании в дачном доме поступило в 11:27. В 12:11 открытое горение было ликвидировано.

«По вызову от подразделений КУ «Центроспас-Югория» привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

При тушении пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Уточняется, что в результате возгорания обрушилась кровля здания, также повреждена внутренняя отделка. Причину пожара устанавливают органы дознания.