Альберт Батыргазиев победил венесуэльца и получил пояс IBF International

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев стал обладателем пояса IBF International в полулегком весе. Он смог победить спортсмена из Венесуэлы Франклина Манзанилла в четвертом раунде на арене УСК «Крылья Советов» в Москве.

«Для меня это очень важная победа: идём дальше к цели!» – написал Баиыргазиев на своей странице в Instagram.

Напомним, в августе боксер завоевал золото в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх. Также в этом году он получил звезду на аллее славы и стал мужчиной года по версии журнала GQ.