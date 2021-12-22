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Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов

Олимпийский чемпион из Нижневартовска получил премию «Серебряная лань»

Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов
Фото: gazeta.ru

Олимпийским чемпион из Нижневартовска Максим Храмцов стал лауреатом премии «Серебряная лань». Эта награда присуждается только 10 лучшим спортсменам – их выбирают по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России.

Напомним, что Храмцов завоевал золото по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 килограмм на Олимпиаде в Токио и, тем самым, стал первым в истории России олимпийским чемпионом в данном виде спорта. Он смог победить иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9.

Напомним, что победа на Олимпийских играх также сыграла роль в получении номинации «Мужчина года» по версии журнала GQ и номинирование на звание «Гордость России».


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Сегодня в 16:39, просмотров: 254, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:41
Ну этот хорошо хоть олимпийский чемпион по тхэквондо. Даже лучше, чем футболист.

А то олимпийского чемпиона по фигурному катанию отмудохали.

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