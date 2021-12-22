В Нижневартовске вынесен приговор владельцам «Свит Тур-Сервиса»

В Нижневартовске после длительного судебного разбирательства вынесен приговор владельцам туристического агентства «Свит Тур-Сервис». Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, защита подсудимых настаивала на вынесении оправдательного приговора, однако суд счел достаточными предоставленные доказательства того, что подсудимые похитили у горожан свыше 8,5 млн руб. Речь идет о клиентах турагентства, которые заплатили за путевки, но в отпуск так и не уехали.

«Суд признал двух руководителей агентства в том, что они, используя свое служебное положение, заранее зная, что не будут выполнят принятые на себя обязательства о покупке туристических путевок, получали от граждан денежные средства, которые в дальнейшем тратили на собственные нужды», - сообщили в окружном ведомстве.

Всего, по данным следствия, подсудимые обманули 57 жителей Нижневартовска.

Одному из владельцев турагентства назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина-руководитель ввиду ее преклонного возраста и наличия тяжелых заболеваний получила более мягкое наказание – три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

«Также судом за потерпевшими было признано право на возмещение украденных у них денег и удовлетворение предъявленных ими гражданских исков», - добавили в пресс-службе прокуратуры.