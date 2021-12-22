В УФСИН по ХМАО отчитались об улучшении условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных

В следственном изоляторе №1 Нижневартовска провели капитальный ремонт. Работы выполнены силами учреждения, потрачено порядка 1,3 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.

«В 16 камерах оштукатурены и окрашены стены и потолки, полностью заменено напольное покрытие, осветительные приборы и сантехническое оборудование, установлены пластиковые окна, новые столы и скамейки, ограждены от жилого пространства на всю высоту помещения санитарные узлы», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в семи камерах режимных корпусов оштукатурены и окрашены стены и потолки, частично заменено напольное покрытие. Камерные помещения оснащены инвентарем и мебелью. Кроме того, в режимном корпусе №2 за 5,2 млн руб. установили систему приточно-вытяжной вентиляции

«Создание надлежащих условий для пребывания лиц, содержащихся в СИЗО, положительно влияет на морально-психологическую обстановку», - резюмировали в УФСИН по ХМАО.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. Это произошло после того, как правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео с пытками заключенных в российских колониях.