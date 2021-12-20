В Нижневартовске предприниматель скрыл от налоговиков свыше 4 млн рублей

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Лиос». Он обвиняется в сокрытии денежных средств предприятия от налоговых органов, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый в период с октября 2020 года по февраль 2021-го скрыл от налоговых органов свыше 4,2 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание. При этом, подчеркнули в ведомстве, у бизнесмена была реальная возможность погасить задолженность по налогам и сборам.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. К юрлицу заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.