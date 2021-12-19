Вартовчанка ограбила магазина, в котором стажировалась

В Нижневартовске задержана 38-летняя женщина, которую подозревают в краже. Женщина пошла на преступление ради того, чтобы купить себе платье на Новый год. Она украла пять тысяч рублей из сейфа магазина, в котором стажировалась.

«Было установлено, что стажер по должности менеджер магазина, воспользовалась доверенными ей ключами от сейфа, и при пересчёте вырученных средств за рабочий день похитила 5000 рублей. Как пояснила вартовчанка, деньги она хотела потратить на понравившееся платье к Новому году», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

В отношении вартовчанки возбуждено уголовное дело о краже. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.