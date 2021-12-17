«Аэрофлот» снова начнет выполнять по два рейса в сутки из Нижневартовска в Москву

Весной 2022 года Аэрофлот планирует забрать обратно выполнение рейсов из Москвы в Нижневартовск у своей «дочки» - авиакомпании «Россия». Об этом свидетельствуют данные системы онлайн продажи билетов.

Национальный перевозчик на протяжении последних лет выполнял из Москвы в Нижневартовск два рейса в сутки. Один из них авиакомпания «Аэрофлот» передала в этом году своей дочерней компании. «Россия» выполняла перевозку пассажиров из столицы России в столицу Самотлора на менее вместительном самолете Sukhoi Superjet 100. При этом путешественники жаловались, что билеты стали дороже, качество услуг ниже, чем у «Аэрофлота». Вызывает вопросы и регулярность полетов «России» на этом маршруте: данный рейс регулярно отменяется перевозчиком.

Предполагается, что с переходом на летнее расписание полетов, оно начнет действовать с 27 марта 2022 года, национальный перевозчик вновь будет выполнять оба рейса в Нижневартовск самостоятельно.

Напомним, в конце апреля 2021 года стало известно о том, что «Аэрофлот» передаст региональные направления «России» и «Победе». Ожидается, что «Аэрофлот» перестанет летать в 26 российских городов. Реализация стратегии развития группы компаний, куда входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», должна снизить цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличить вдвое – до 130 миллионов человек.