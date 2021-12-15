Гонщик из Нижневартовска, сбивший столбики на дороге, угодил в полицию

В Нижневартовске госавтоинспекторы установили водителя, который в ночное время сбил пластиковые ограждения на дороге. Инцидент произошел на ул. Мира рядом с магазином «Сибирь». На кадрах видео, распространившегося в соцсетях, видно, что водитель ехал на достаточно высокой скорости и сбил столбики, стоящие посередине дороги.

Гонщика вызвали в полицию для дачи объяснений. Известно, что ему 19 лет, водительских прав у него нет, сообщает телеграм-канал «Мегаполис Югра». По словам водителя, его автомобиль занесло - из-за этого он и сбил ограждения.

Вартовчанину грозит ответственность за езду без прав и оставление места ДТП. Возможно, ему также придется оплатить причиненный бюджету города ущерб.