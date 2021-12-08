Жительница Нижневартовска добилась компенсации морального вреда за травмирование своего ребенка

Администрация Нижневартовска выплатила компенсацию за травмирование десятилетнего ребенка на объекте незавершенного строительства. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура города.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Мальчик вместе с другими детьми находился на строительной площадке, расположенной рядом с детским спортивным учреждением. Ребенок в ходе игры упал и получил травмы. Ему пришлось длительное время лечиться в медучреждении.

По данным прокуратуры, собственником объекта незавершенного строительства является администрация Нижневартовска. В нарушение требований закона чиновники не законсервировали и не огородили стройку, что привело к созданию условий, опасных для жизни и здоровья детей.

Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал с мэрии 100 тыс. руб. Строительная площадка, где травмировался ребенок, огорожена застройщиком в соответствии со строительными нормами и правилами.