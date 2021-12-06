Вартовчнае недовольны уборкой снега и завидуют жителям Сургута

Паблики городов Югры традиционно заполонили жалобы на уборку снега на дорогах, во дворах и в общественных местах. Люди не просто жалуются, а сравнивают муниципалитеты между собой.

Так, в телеграм-канале нижневартовского телеканала «Мегаполис» опубликовано два видео – заснеженные тротуары в Нижневартовске и в Сургуте. «Вместо тысячи слов – 2 видео. Как убирают снег в Нижневартовске и в Сургуте. А вы довольны своими тротуарами?», - подписаны ролики.

Сравнение явно не в пользу столицы Самотлора. Между тем, в городской мэрии напомнили, что на Нижневартовск с начала декабря выпало 60 процентов от месячной нормы осадков. «Дорожные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь после обильных снегопадов расчищают городские дороги, поскольку это вопрос обеспечения безопасности. Большинство улиц города сейчас очищены и дорожные службы приступили к очистке тротуаров по всему городу от снега», - подчеркнули в департаменте общественных коммуникаций.

Стоит отметить, что не все сургутяне тоже в восторге от уборки снега. Ранее в мэрии Сургута подробно рассказали, что делать, если двор или бесхозный проезд вовремя не чистят.