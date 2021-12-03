Жительницу Нижневартовска осудили за нападение на знакомого с кружкой

Мировой судья Нижневартовска вынес приговор жительнице города. Она признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Инцидент произошел в марте по месту жительства женщины. Будучи пьяной, она поссорилась со своим знакомым и ударила его керамической кружкой по голове.

«Своими умышленными действиями подсудимая причинила потерпевшему физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, поверхностной раны теменной области, повлекшие легкий вред здоровью», - уточнили в надзорном ведомстве.

Женщина признала свою вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на год. Уточняется, что ранее вартовчанка была судима за совершение кражи.