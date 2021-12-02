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В Нижневартовске установили 22-метровую елку

В Нижневартовске продолжается обустройство ледового городка

В Нижневартовске установили 22-метровую елку
администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершился монтаж главной елки города. На ее установку у сотрудников подрядной организации ушло пять дней. В ближайшие два дня работники займутся украшением 22-метрового дерева.

Также в Нижневартовске продолжается обустройство ледового городка – в этом году он посвящен народному искусству и 50-летнему юбилею города. На территорию будущего сказочного города уже завезли несколько тонн льда, который специально добыли на озере Белое в Нижневартовском районе. Подрядчик приступил к созданию ледовых фигур.

По оценке строителей, установившаяся в Югре теплая погода не должна повлиять на работы. «Наша задача не только успеть все в срок до 14 декабря, но и сделать так, чтобы горожане остались довольны», - сказал художественный руководитель бригады из Ижевска Анфим Ханыков.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 267, комментариев: 0
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