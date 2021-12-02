На пешеходном переходе в Нижневартовске водитель BMW сбил женщину

В среду, 1 декабря, в 15.10 на улице Северная в Нижневартовске 41-летний мужчина, управляя автомобилем BMW сбил женщину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. 52-летняя пешеход получила травмы, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

Других автоаварий с пострадавшими 1 декабря не произошло. Но задержаны восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, девять – за отказ от медицинского освидетельствования; двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 26 – водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 12 – за нарушение требований к перевозке детей.