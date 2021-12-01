Признанный виновным в коррупции сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска получил штраф

Нижневартовский городской суд вынес приговор начальнику производственного отдела Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере за общее покровительство по службе, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд установил, что чиновник потребовал у директора подрядной организации взятку в размере свыше 800 тыс. руб. За денежное вознаграждение он обещал оказывать покровительство по службе.

В январе 2021 года подсудимый получил от директора компании часть взятки в сумме 177 тыс. руб. в рамках заключенного контракта по восстановлению дорожных ограждений на пешеходных переходах в Нижневартовске.

«Передача денег, предназначавшихся в качестве взятки, происходила под контролем правоохранительных органов, после которой начальник производственного отдела был задержан», - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн руб. Также он лишен права занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок 7 лет.

Напомним, сотрудника управления по дорожному хозяйству Нижневартовска задержали в конце января. Во время следствия его имущество на сумму более 12 млн руб. было арестовано.