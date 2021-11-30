В Нижневартовске начинается суд над директором нефтегазовых предприятий

В Нижневартовске в суд передано уголовное дело бывшего генерального директора ПАО «Варьеганефтегаз», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и ООО «Северо-Варьеганское». Его обвиняют в получении коммерческих подкупов от представителей организаций-подрядчиков в крупном и особо крупном размерах. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений превысила шесть миллионов рублей.

«Следствием установлено, что с 2016-го по 2018 год обвиняемый при посредничестве своего заместителя получал коммерческие подкупы в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера от представителей коммерческих организаций, выполнявших работы в области бурения. Имущество и услуги имущественного характера незаконно предоставлялись лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих организациях, за содействие при заключении договоров с иными юридическими лицами, лояльное отношение к качеству выполнения ими работ и беспрепятственное подписание соответствующих актов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор округа утвердил обвинительное заключение по делу и передал материалы в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Игорь Онешко был задержан в Москве летом прошлого года. В октябре в Нижневартовске задержали заместителя начальника управления добычи нефти и газа одной из нефтедобывающих компаний.