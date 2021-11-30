Летевший из Нижневартовска самолет «Азимута» экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Нижневартовска в Минеральные воды, совершил экстренную посадку в Волгограде. Инцидент произошел сегодня во вторник, 30 ноября.

«На борту находились 75 пассажиров. Их переместили в здание терминала, где они будут ожидать резервного борта из Ростова-на-Дону», - сообщили РБК в авиакомпании.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что речь идет о лайнере Superjet 100. По данным агентства, у самолета отказал правый двигатель. Информацию об этом также подтвердил собеседник ТАСС в авиационных службах.