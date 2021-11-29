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Прокуратура проверяет информацию о конфликте школьников в Нижневартовске

Прокуратура и полиция проверяют сообщение об избиении пятиклассницы в Нижневартовске

Прокуратура проверяет информацию о конфликте школьников в Нижневартовске
pixabay.com

Прокуратура начала проверку по факту инцидента с подростками в Нижневартовске. На прошлой неделе в соцсетях появилось сообщение о том, что ученики одной из городских школ избили пятиклассницу. По данным полиции, конфликт произошел 22 ноября, в нем участвовали пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщили СИА ПРЕСС в окружной прокуратуре.

Видеозаписи, на которые попала потасовка детей, также изучают в полиции Нижневартовска. «Установлено, что участники конфликта ранее не были знакомы, причиной инцидента стало желание 10-летнего мальчика подшутить над девочкой. Родители школьников привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ», - сказала начальник управления пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина Ugra-news.ru.

Разобраться в ситуации правоохранителей попросил представитель главы Чечни в Югре Адлан Орзалиев. По его оценке, конфликт произошел на межнациональной почве. Силовые структуры это пока не подтвердили.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 159, комментариев: 0
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