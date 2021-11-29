16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8926   EUR  84,8234  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта»

Представитель Кадырова в Югре: избиение девочки-подростка в Нижневартовске произошло по национальному признаку

​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта»
Скрин видео t.me/nv86_crab

В Нижневартовске несколько учеников средней школы стали участниками конфликта. Потасовка произошла между детьми 10-13 лет. Видео драки распространяют в социальных сетях, а инцидентом заинтересовались федеральные СМИ. Общественник и правоохранительные органы разошлись во мнении, имеет ли подростковая драка национальную подоплеку.

Что случилось

22 ноября группа подростков, как сообщается в местных тг-каналах избила пятиклассницу. Опубликованное видео не позволяет достоверно восстановить картину произошедшего. Видно, что группа детей собралась в кучку, одного из них толкают чуть ли не под колеса автомобиля. Водитель машины выходит и разнимает подростков.

По данным «Местного времени» ситуация заключалось в следующем: «Школьница возвращалась домой, по пути ей встретилась группа ребят. В их числе и брат девочки из параллельного класса, который подставил подножку. После началась перепалка и потасовка, в результате которой парень угодил девочке в нос».

Комментарий УМВД Югры

«Полиция Нижневартовска разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего 22 ноября с участием 5 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В настоящее время изучаются видеозаписи, на которые попала потасовка несовершеннолетних. Установлено, что участники конфликта ранее не были знакомы, причиной инцидента стало желание 10-летнего мальчика подшутить над девочкой. Родители школьников привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель окружного ведомства Ольга Абмайкина.

Позиция представителя Кадырова в Югре

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев выступил с обращением к губернатору Югры Наталье Комаровой. «В Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга», — заявил он Ura.ru и потребовал, чтобы детей и их родителей привлекли к ответственности.

При этом «Местное время» уточняет, что в окружной клинической детской больнице о пациентке в возрасте 13 лет и травмами, описанными в посте Адлана Орзалиева, ничего не известно.

Реакция соцсетей

Большинство жителей Нижневартовска и пользователей соцсетей из других городов обратили внимание на то, что конфликты между подростками случаются часто. Многие высказали сомнение, что конфликт произошел на национальной почве.

Источник Ura.ruв силовых структурах так описал произошедшее: «Участники драки обучаются в одной школе и после уроков один из них поставил пострадавшей подножку, а та, упав, начала оскорблять стоящих вокруг подростков. В итоге завязалась перепалка, которая не содержала оскорблений по национальному признаку, но в ходе ссоры школьница поругалась еще и со своей знакомой. На защиту второй девушки встал ее брат, и все закончилось дракой между ним и первой школьнице, а затем их разняли».

Интересно, что только после публикации обращения Адлана Орзалиева в одном из тг-каналов появилась позиция знакомых семьи, которые также якобы утверждают, что «была травля на фоне национальной принадлежности». Также уточняется, что девочка сирота и воспитывается бабушкой.


нравится (2) не нравится (4)
29 ноября в 07:27, просмотров: 2371, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
не нравится
29 ноября в 13:38
новость из цикла: "где-то что-то наверное произошло".
Какая девочка из параллельного класса, брат которой подставил подножку? При чём здесь эта параллельная девочка?

Официальный представитель окружного ведомства подтверждает случившийся факт конфликта. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО произносит диагнозы "в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга", но "в окружной клинической детской больнице о пациентке в возрасте 13 лет и травмами, описанными в посте Адлана Орзалиева, ничего не известно". В Нижневартовске одна больница на весь город? в ОКДБ не знают, может её в другую больницу отвозили? Кто-то же диагноз "сотрясение мозга" поставил и сообщил Адлану Орзалиеву!

"конфликты между подростками случаются часто. Многие высказали сомнение, что конфликт произошел на национальной почве." - что вы такое вообще говорите?
Уровень благополучия с нац вопросом в Югре на высочайшем уровне, диаспоры работают, в ХМАО с молодежью проводятся встречи духовно-нравственного характера, члены национальных объединений волонтёры, конфликты, возникшие на межэтнической и межнациональной почве не зарегистрированы, в образовательных учреждениях проводятся беседы со школьниками в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», из бюджетов разных уровней выделяются миллионы на укрепление межнациональных отношений в округе, "Соцветие" онлайн. Межнациональной розни просто не может быть!

"та, упав, начала оскорбительно выражаться стоящих вокруг подростков. В итоге завязалась перепалка, в ходе ссоры школьница поругалась еще и со своей знакомой" - вы вообще видели таких скандальных девочек-чеченок? Абсурд просто! Этих детей воспитывают в строгости и уважении. "девочка сирота и воспитывается бабушкой" - тем более!

Из всей этой новости ясно только одно: если пострадавшая действительно чеченка, то за неё точно заступятся. Возможно у неё нет родителей, но дяди, братья, племянники и просто земляки, рангом Представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО, например, за свою постоят. Уж будьте уверены!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку из-за невыполненной мэрией Сургута рекомендации 1193
  2. ​В тройном ДТП на трассе «Сургут-Нижневартовск» погиб человек 1171
  3. Наталья Комарова потребовала доработать систему проверки QR-кодов для ТЦ 1061
  4. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 905
  5. ​Андрей Филатов показал, каким красивым становится Сургут // ФОТО 899
  6. В ХМАО вырастет прожиточный минимум для детей и пенсионеров 783
  7. ​В Сургуте резко выросла заболеваемость ОРВИ среди детей 756
  8. ​Старье – под снос! В Сургуте ликвидируют аварийный фонд 729
  9. ​Патриоты собрались в Сургутском районе на форум 677
  10. ​Лидеры национальных объединений собрались в Сургутском районе 650
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5002
  2. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3629
  3. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 3555
  4. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3491
  5. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 3195
  6. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 3081
  7. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3014
  8. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 2835
  9. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 2677
  10. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 2655
  1. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 10246
  2. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 10048
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9908
  4. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9368
  5. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 9345
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 9036
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8389
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 7839
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7578
  10. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7184

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика