Работники детской больницы Нижневартовска, где пострадал 10-летний мальчик, получат взыскания

Ряд сотрудников клинической детской больницы Нижневартовска, где 10-летний мальчик выстрелил себе в голову, получат дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила заместитель директора окружного Департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова.

«По итогам проведенной в медицинской организации служебной проверки к должностным лицам, ответственным за работу по гражданской обороне и мобилизационной работе учреждения, будут применены меры дисциплинарного взыскания», - сказала Бычкова ТАСС.

Она добавила, что оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности главного врача больницы не установлено.

Напомним, 22 октября 10-летний пациент больницы выстрелил себе в голову из травматического оружия, которое принадлежало его деду. Родственник сопровождал ребенка на период госпитализации. Мальчик потерял глаз и попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

По данным окружных властей, медики оценивают состояние пострадавшего ребенка как тяжело-стабильное. Он проходит лечение в Сургутской клинической травматологической больнице, куда его транспортировали в конце октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

