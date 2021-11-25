В Нижневартовске будут судить мужчину за пощечину полицейскому

В Нижневартовске будут судить домашнего тирана, который, ко всему прочему, подворовывал в магазинах. По информации следственного комитета региона, 14 августа мужчина сильно выпил и начал ругаться со своей супругой. В ходе конфликта злоумышленник начал угрожать ей убийством и махать руками, из-за чего женщина подбежала к окну и начала звать на помощь.

Это заметили два сотрудника уголовного розыска, проходившие мимо. Они не оставили горожанку в беде и отправились к квартире обвиняемого. Когда тот открыл, силовики потребовали его прекратить угрожать жене, но вартовчанин начал оскорблять незваных гостей, после чего влепил одному из них пощечину.

Позже стало известно, что мужчина в сентябре два раза похитил семь упаковок кассет для бритвы, причинив тем самым ущерб на общую сумму более 15 тысяч рублей, похищенное он продал случайным прохожим на одном из городских рынков.

«Вартовчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119, ст. 319, ч.1 ст. 318, а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (угроза убийством, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, кража). Обвиняемый, ранее многократно судимый за преступления против собственности, вину признал частично. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СУ СКР по Югре.