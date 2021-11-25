В Нижневартовске девочка-подросток попала под колеса внедорожника

В среду, 24 ноября, в 14.10 на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовск в ДТП пострадала 14-летняя девочка-пешеход.

«53-летний мужчина, управляя транспортным средством Land Rover Discovery, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 14-летняя девочка-пешеход получила травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.