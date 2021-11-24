Суд вынес приговор жителю Нижневартовска за драку в следственном изоляторе

Нижневартовский горсуд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Он признан виновным в избиении сотрудника следственного изолятора, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в режимном корпусе СИЗО-1, куда вартовчанин попал за кражу и вождение в пьяном виде. Находясь в изоляторе, мужчина нарушил правила внутреннего распорядка. Устранить их потребовал сотрудник СИЗО.

«Осужденный негативно отреагировал на замечания и совершил нападение на сотрудника учреждения, применив в отношении последнего насилие. Также в присутствии посторонних граждан он высказал нецензурные и иные оскорбительные персонифицированные выражения в адрес указанного сотрудника», - отметили в надзорном ведомстве.

Драчуна остановили работники СИЗО, прибывшие на помощь коллеге.

Суд с учетом непогашенной судимости приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его водительских прав на 2 года 6 месяцев.