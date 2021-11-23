Югорчане обсмеяли депутата-единоросса после истории с фанерой

Депутат думы Нижневартовска от партии «Единая Россия» Павел Елин насмешил югорчан. К народному избраннику обратилась жительница города с просьбой утеплить остановку общественного транспорта рядом с поликлиникой УВД. Елин «оперативно исполнил» поручение горожанки — оконный проем забили фанерой. А потом он похвастался этим в своем аккаунте в Instagram.

Вместо одобрения народный избранник получил насмешки. Горожане рекомендовали Елину поменять профессию и стать плотником: «У вас это лучше получается!».

Югорчане оставили многочисленные иронические замечания под постом депутата:

«Уважаемый Павел. Смойте, пожалуйста, за мной в туалете. Воду отключили у нас. Вы не могли бы приехать с ведром воды и помочь мне?»;

«Спасибо, хоть не газетой залепили»;

«И это в нефтяном регионе!»;

«Вы лучший! Наша страна держится на таких, как вы».

Горожане также назвали увиденное «началом рывка» и предположили, что на «ремонт остановки» было выделено не меньше 2 млн рублей.

Один из комментаторов вспомнил вымышленного чиновника Виталия Наливкина из Уссурийска, который в сатирических роликах борется с BLM-протестами в Америке, коррупцией и коронавирусом. «Наконец, хоть кто-то еще, кроме Наливкина, действует!», - порадовался он.