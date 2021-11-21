Новые пункты вакцинации от COVID-19 в Нижневартовске расположат ближе к жилым районам

В начале грядущей недели Нижневартовск пополнится новые пунктами вакцинации от коронавируса. Информацию об этом на городском оперштабе озвучила директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

«Новые точки будут максимально приближены к жилым районам. Все это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей, создать более комфортные условия для желающих поставить прививку», – рассказала глава ведомства.

Отмечается, что график работы и месторасположения опубликуют позже, вакцинация жителей также продолжится в поликлиниках.