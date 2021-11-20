В Югре за сутки от коронавируса умерли 14 человек

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Умерли 14 ковид-пациентов, общее число летальных случаев достигло 1595.

По суточному приросту заболевших лидерами стали Нжневартовск (45), Сургут (37) и Нефтеюганск (23). На момент выявления у 222 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у троих болезнь протекала бессимптомно.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 698 человек. Состояние 182 пациентов тяжелое, 130 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 87 277 случаев новой коронавирусной инфекции.