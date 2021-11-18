В Нижневартовске открылся пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин

В Нижневартовске организован пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин. Первый компонент вакцины против коронавируса уже поставили 16 будущих мам, сообщили в городском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

С каждой женщиной работают в индивидуальном порядке, отметила заведующая женской консультацией Елена Журавель. После осмотра акушер-кинеколог выдает заключение об отсутствии противопоказаний к вакцинации. После этого пациентку направляют к врачу-терапевту.

«Ехать в поликлинику не нужно, специалист ведет прием у нас, в женской консультации. Далее приглашаем на прививку», – добавила медик.

Поставить прививку можно в женской консультации Нижневартовской городской поликлиники, где на базе дневного стационара работает процедурный кабинет. Проводить вакцинацию против COVID-19 рекомендуется с 22 недели беременности, уточнили в центре.



За минувшие сутки в Югре выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Скончались от инфекции за сутки 17 человек, за весь период пандемии – 1 570.