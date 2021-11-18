В Нижневартовске осудили мужчину, который убил своего знакомого из-за ревности

В Нижневартовске осудили уроженца Калининградской области. Тот зверски убил гражданина Киргизии ножом на почве ревности к общей знакомой – на теле погибшего обнаружили не менее пяти следов от ударов острым предметом на груди и шее. Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля во время застолья.

Труп злоумышленник скинул в яму уличного туалета, а одежду и вещи потерпевшего сжег. Другим людям подсудимый говорил, что умерший уехал на другую работу. Тело потерпевшего обнаружено только 25 марта 2019 года после того, как родственники заявили о его безвестном исчезновении, спустя еще два дня подсудимый задержан в Омской области, куда уехал с общей с потерпевшим возлюбленной.

«При повторном судебном рассмотрении, суд дал объективную оценку собранным следователями доказательствам, при этом счел версию злоумышленника ложной, направленной на уклонение от уголовной ответственности за содеянное. Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – сообщает СК Югры.