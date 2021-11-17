В югорском городе началась подготовка муниципальных катков

В Нижневартовске откроются девять муниципальных катков в разных точках города. Открытие кортов запланировано на первую декаду декабря, сообщили в пресс-службе Нижневартовска.
Катки заработают по следующим адресам:
- ул. Героев Самотлора, 22;
- «Бригантина» (ул. Нефтяников, 23-А);
- роллердром (микрорайон «Прибрежный»);
- пр. Победы, 19;
- ул. Маршала Жукова, 3;
- ул. Пермская, 23-А;
- ул. Дружбы Народов, 7;
- ул. 60 лет Октября, 12-Б;
- пос. Магистраль, 47.
На катках вартовчане традиционно смогут воспользоваться услугами пунктов проката. Павильоны с оснащением расположены на территории кортов. В этом году будет закуплено 75 пар хоккейных, фигурных и детских регулируемых коньков, сообщил директор «Дирекции спортивных сооружений» Нижневартовска Руслан Куштанов. Порядка 600 пар было приобретено в прошлые годы.