В югорском городе началась подготовка муниципальных катков

В Нижневартовске откроются девять муниципальных катков в разных точках города. Открытие кортов запланировано на первую декаду декабря, сообщили в пресс-службе Нижневартовска.

Катки заработают по следующим адресам:

- ул. Героев Самотлора, 22;

- «Бригантина» (ул. Нефтяников, 23-А);

- роллердром (микрорайон «Прибрежный»);

- пр. Победы, 19;

- ул. Маршала Жукова, 3;

- ул. Пермская, 23-А;

- ул. Дружбы Народов, 7;

- ул. 60 лет Октября, 12-Б;

- пос. Магистраль, 47.

На катках вартовчане традиционно смогут воспользоваться услугами пунктов проката. Павильоны с оснащением расположены на территории кортов. В этом году будет закуплено 75 пар хоккейных, фигурных и детских регулируемых коньков, сообщил директор «Дирекции спортивных сооружений» Нижневартовска Руслан Куштанов. Порядка 600 пар было приобретено в прошлые годы.