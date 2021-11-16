В Нижневартовске в столкновении автомобилей Nissanи ГАЗ пострадал человек

В понедельник, 15 ноября, в 16.35 на проезде Куропаткина в Нижневартовске в ДТП пострадал мужчина.

«34-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением 40-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Nissan, 32-летний мужчина, получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 15 ноября на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.