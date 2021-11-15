Фура с нижневартовскими курами перевернулась в Пермском крае

В Пермском крае опрокинулась фура с восемью тысячами куриц – их везли на Нижневартовскую птицефабрику. Инцидент произошел 9 ноября в 12 километрах от города Чусовой на автодороге Кунгур – Соликамск, сообщение в экстренные службы поступило от директора компании.

Птиц пришлось перегрузить на другой автомобиль, так как они могли погибнуть.

«В помощи принимали участие сотрудники, работники 67 и 46 пожарно-спасательных частей 27 пожарно-спасательного отряда, спасатели Чусовского поисково-спасательного отряда, а также 3 человека гражданских. Работы проводились до 00 часов 30 минут 10 ноября. Прибывшая фура уехала с птицей по направлению в город Нижневартовск», – сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.