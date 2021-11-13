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Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов

Суд Нижневартовска по требованию прокуроров заблокировал сайты о продаже паспортов

Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов
Фото: pexels.com

Прокуратура Нижневартовска заблокировала три сайта, на которых можно было купить поддельные паспорта и разрешительные документы.

«Статьями 324 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме, доступ к сайтам заблокирован», – комментирует прокуратура города.


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13 ноября в 12:39, просмотров: 2334, комментариев: 0
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