Памятник покорителям Самотлора взял Эльбрус

Памятник покорителям Самотлора, известный в народе как «Алеша», взял Эльбрус. Уменьшенную копию памятника на высочайшую точку Европы поднял молодой вартовчанин Эмиль Ишамчурин.

«Предложение взять с собой «Алешу» на восхождение поступило от коллег. Он для меня стал дополнительной мотивацией и усилил желание достичь желаемого», - приводит слова альпиниста «Самотлорнефтегаз», сотрудником которого тот является.

Путь до вершины Эльбруса, которая находится на отметке в 5 642 метра, занял у Эмиля и других альпинистов 11 часов. По словам спортсмена, первые сотни метров они шли в полной темноте, путь освещали только фонари. По такому «коридору» подъем продолжался до рассвета.

Эмиль не исключает, что в скором времени взойдет на вершину одного из гималайских шеститысячников. Если решится, непременно возьмет с собой «Алешу».