Жителям Нижневартовска старше 60 лет предлагают вакцинироваться в отдельном пункте

В Нижневартовске открыли отдельный пункт для вакцинации пожилых людей старше 60 лет. Пенсионеры находятся в группе особого риска. Их иммунная система ослаблена, а хронические заболевания могут усугубить ситуацию в случае заражения COVID-19 – это послужило причиной открытия специального пункта вакцинации. «Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. Наша мобильная бригада готова выполнить вакцинацию как против COVID-19, так и против гриппа», – рассказала главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина. В первые дни работы пункта вакцину получили 60 пожилых жителей. В том числе 17 маломобильных горожан.

По данным на 8 ноября первым компонентом вакцины против COVID-19 в Нижневартовске привито 119 158 человек, из них 60+ 21 086 граждан. От гриппа привились 81 409 вартовчан.