В Нижневартовске COVID-19 приобретает тяжелую форму из-за самолечения

В Нижневартовске участились случаи тяжёлого течения COVID-19 у пациентов, которые самостоятельно назначали себе лечение. Большая часть попадающих в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии – это непривитые, либо те, кто решил не прибегать к помощи врачей. «Есть категория нижневартовцев, которая стала самостоятельно себе назначать терапию гормональными средствами, не соблюдая никаких дозировок, тем самым угнетая свой иммунитет. Поступают они к нам в тяжёлом состоянии с выраженным иммунодефицитом», – рассказал на заседании оперштаба главврач Нижневартовской ОКБ Алексей Сатинов.

Сейчас на лечении в инфекционном госпитале Нижневартовска находится 331 пациент, в том числе 5 детей и 9 беременных женщин. Вирус всё чаще стал поражать не только школьников, но и более маленьких детей.