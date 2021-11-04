Жительница Нижневартовска отправится в тюрьму за распространение наркотиков

В Нижневартовске задержали 35-летнюю женщину, которая занималась распространением наркотических средств. Она состояла в составе преступной группы и выступала в ней закладчиком – забирала из «тайников» незаконные вещества, разделяла их на мелкие партии и отправляла информацию оператору для дальнейшего распространения.

«Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30- п.« г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.1 ст.30 –п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере)», –сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Кроме того, стало известно, что подсудимая не смогла найти новую (и последнюю) партию наркотических средств, потому что не смогла их достать из «тайника». Об этом она написала неустановленную лицу через интернет.

Суд назначил вартовчанке наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.