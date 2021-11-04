Коммунальную аварию на водопроводе в Нижневартовске ликвидировали

В Нижневартовске из-за аварии на трубопроводе жителям 11 домов по улицам Пермская и Спортивная отключили холодную воду. Инцидент произошел накануне вечером. По сообщениям «Нижневартовских коммунальных систем», прорыв произошел на участке 37-летнего водопровода, на месте работали семь единиц техники и 17 специалистов.

«Аварийную ситуацию на Пермской-Спортивной можно квалифицировать как инцидент, поскольку отключение абонентов от холодного водоснабжения на время работ заняло менее четырех часов, а движение автотранспорта приостановлено менее, чем на два часа. После устранения инцидента, сотрудники НКС убрали воду с проезжей части и провели благоустройство на территории проведения работ», – сообщает пресс-служба компании.