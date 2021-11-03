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​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете

Житель Югры хотел разбогатеть, но погряз в кредитах из-за мошенников

​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете
Фото: pixabay.com

В полицию Нижневартовска обратился 47-летний горожанин с сообщением о том, что у него похитили почти 6 млн рублей. Потерпевший рассказал, что увидел по ТВ рекламу заработку на инвестициях в «Газпроме». Решив заработать в торгах на бирже, мужчина нашел подходящий сайт в интернете, зарегистрировался и оставил свои данные. С ним связался «менеджер», который рассказал, как начать инвестировать. Позднее позвонил еще один аферист и пообещал вартовчанину помочь в биржевой игре.

Следуя инструкциям своего личного «аналитика», мужчина создал электронный кошелек и положил на него первые 11 тыс. рублей, на следующий день добавил еще сто тысяч.

«В течение нескольких дней сумма, внесенная на брокерский счет вартовчанина, росла, и он даже смог вывести 96 тысяч рублей, что мотивировало местного жителя продолжать играть. Мужчина, предвкушая прибыль, вкладывал личные накопления и оформил 5 кредитов», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Баланс на счете вартовчанина стремительно увеличивался. Когда сумма составила 12 млн рублей, мужчина решил вывести деньги со счета, но не смог этого сделать, а его помощник перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, горожанин обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 5,98 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о «Мошенничестве в крупном размере».


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03 ноября в 17:59, просмотров: 496, комментариев: 0
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