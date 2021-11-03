Жителей Нижневартовска просят определить места, где появятся станции для зарядки электромобилей

Жители Нижневартовска могут выбрать места, где в перспективе появятся станции для зарядки электромобилей. Об этом сообщает администрация города в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«После завершения опроса результаты будут проанализированы. В дальнейшем для проработки они будут переданы инвесторам, которые заинтересуются развитием инфраструктуры для транспорта нового поколения», - говорится в сообщении мэрии.

Опрос вартовчан проводится до 15 ноября на сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в разделе «Опросы».

61% жителей Югры хотели бы приобрести электрокар в ближайшие пять лет, следует из опроса сайта «Дром». В России число желающих купить электромобиль составляет 63%.