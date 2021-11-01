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В Нижневартовске QR – код стал аксессуаром для маникюра

Жительницам Нижневартовска предлагают сделать маникюр с QR – кодом

В Нижневартовске QR – код стал аксессуаром для маникюра
Фото: Хвастайся Нижневартовск

Теперь в Нижневартовске можно сделать маникюр с QR – кодом. Информация об этом появилась в паблике «Хвастайся Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте».

PR-специалист из Нижневартовска и стилист Наталья Гареева одной из первых попробовала необычную услугу. Так же удалось протестировать эту задумку. Все работает отлично.

Мнения пользователей разделились. Кто-то говорит, что это очень удобно, а кто-то сравнивает QR – код с клеймом. Пользователи говорят, что проще поставить QR –код на заставку телефона.

Чтобы не терять свой сертификат о вакцинации, советуем прочитать наш обзор.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 215, комментариев: 0
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