16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы

В Нижневартовске объявили конкурс по отбору кандидатов в градоначальники

С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы
Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Все желающие могут подать заявление и документы с 8 по 23 ноября в муниципальной думе. Для этого необходимо принести:

  • 1.Копию документа, удостоверяющего личность.
  • 2.Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании.
  • 3.Копию документа, подтверждающего статус депутата (при наличии).
  • 4.Копию документа о смене фамилии, имени, отчества (при наличии).
  • 5.Копию трудовой книжки, заверенная по месту работы или копия трудовой книжки с одновременным предоставлением оригинала.

Документы нужно предоставлять с оригинальном, чтобы заверить копии. Также необходимо предоставить сведения о доходах, имуществе, расходах кандидата и его супруга/супруги. Сам конкурс состоится 3 декабря.


нравится (1) не нравится (0)
30 октября в 14:03, просмотров: 2325, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Росгвардия поможет югорчанам пережить нерабочую неделю 1493
  2. ​Перевернувшийся автобус в Югре заинтересовал прокуратуру 1311
  3. ​Персональные данные, ковид и личное пространство. Как я чуть не стал переписчиком населения 731
  4. Депутаты: О пенсионерах пусть позаботятся дети 650
  5. ​В гостях у… Сталина 516
  6. Югорчанина с 98% поражения легких вернули к нормальной жизни врачи СОКБ 290
  7. ​Самые меткие — сургутяне: Олег Кудрявцев взял несколько наград в Чемпионате России по стрельбе 268
  8. Во всех муниципалитетах Югры выявили новые случаи COVID-19 262
  9. ​Лихачам на дорогах пообещали денежное наказание 212
  10. ​Миллионы россиян не могут выехать за пределы страны 186
  1. ​Покуда жив-здоров... 7170
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 4546
  3. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 4399
  4. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3885
  5. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 3777
  6. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3264
  7. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 3083
  8. ​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей 2907
  9. ​Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Нижневартовска 2721
  10. В Нижневартовске «Ниссан» выехал на встречку и спровоцировал аварию: двое пострадали 2629
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13474
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10541
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 7841
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7426
  5. ​Покуда жив-здоров... 7170
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6604
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6369
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6184
  9. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 6012
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5910

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика