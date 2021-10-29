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Два спортсмена из Югры номинированы на звание «Гордость России»

Вартовчане Альберт Батыргазиев и Максим Храмцов претендуют на национальную спортивную премию

Два спортсмена из Югры номинированы на звание «Гордость России»

Тхэквондист Максим Храмцов и боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска номинированы на звание «Гордости Росси» в национальной премии, являющейся одной из самых главных наград в области спорта в России.

«Званием лауреата и премией в один миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится все более популярными и привлекает внимание миллионов людей. Кроме того, отмечаются инфраструктурные преображения спортивной России», - говорится на сайте премии. Поддержать вартовчан можно на портале.

В этом году Альберт Батыргазиев – золотой медалист Олимпийских игры 2020 в Токио по боксу в весовой категории до 57 кг, стал чемпионом Европы по версии WBО во втором полулегком весе. В ОИ получил золото и тхэквондист Максим Храмцов, выиграв четыре поединка в весовой категории до 80 кг. Это лишь часть достижений спортсменов. Оба спортсмена признаны признаны «Мужчинами года» по версии журнала GQ.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 116, комментариев: 0
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