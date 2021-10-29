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В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали

Из-за распыления газа в школе Нижневартовска начата проверка

В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали

В нижневартовской школе №12 накануне, 28 октября, распылили газ из баллончика: учеников, персонал и педагогов пришлось эвакуировать. Сообщается, что неизвестный распрыскал слезоточивое вещество на первом этаже.

«В 12:30 28 октября в школе № 12 Нижневартовска у обучающихся появилась резь в глазах и першение в горле, о чем был проинформирован директор учреждения. Информация была направлена в службу 112, принято решение об эвакуации обучающихся с последующим направлением их домой», — передает ТАСС.

По факту произошедшего организована проверка.


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29 октября в 10:05, просмотров: 1322, комментариев: 0
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