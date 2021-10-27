16+
Логотип Сиапресс
USD  69,5526   EUR  80,7019  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

Внедорожник въехал в легковушку на трассе «Сургут – Нижневартовск»: есть пострадавшие

Автоледи из Нижневартовска не захотела пропускать «Форд» и спровоцировала ДТП

Внедорожник въехал в легковушку на трассе «Сургут – Нижневартовск»: есть пострадавшие
Фото: ГАИ Югры

Вартовчанка на внедорожнике не пропустила «Форд» и, как результат, врезалась в легковушку. Инцидент произошел в районе 214 километра автодороги «Сургут – Нижневартовск». Оба автолюбителя пострадали.

«Всего за 26 октября на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых, один человек погиб, восемь получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 30 водителей за выезд на полосу встречного движения, 14 – за нарушение требований к перевозке детей», – комментируют в ГАИ Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:31, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Когалыме женщина выпала из окна и разбилась // ФОТО 18+ 1556
  2. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 1387
  3. ​Андрей Филатов назначил главного дорожника Сургута 1369
  4. ​Задержан заказчик убийства прокурора Югры. Он скрывался в Ханты-Мансийске 1265
  5. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 1118
  6. ​Сургутских дачников ждет плановый блэкаут 1045
  7. ​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей 1021
  8. «​Спасибо», РИА «Новости» 940
  9. ​Toyota вылетела в кювет: в аварии под Когалымом погиб человек 855
  10. ​В Сургуте усилили контроль за соблюдением масочного режима 803
  1. ​Покуда жив-здоров... 5912
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4024
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 3858
  4. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3788
  5. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 3530
  6. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3378
  7. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3136
  8. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3000
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2823
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2755
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13171
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10084
  3. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6396
  4. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6178
  5. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6161
  6. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 6151
  7. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 6016
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 5947
  9. ​Покуда жив-здоров... 5912
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5666

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика