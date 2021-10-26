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​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей

На восстановление нижневартовских земель после нефтеразлива нужно 25 миллионов рублей

​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

На восстановление двух гектаров лесного фонда, которые были залиты нефтесодержащей жидкостью, необходимо 25 миллионов рублей. Размер ущерба от аварии на лицензионном участке ООО «Тарховское» в Нижневартовском районе подсчитали специалисты природоохранной прокуратуры.

«В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать юридическое лицо возместить причиненный ущерб. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. В настоящее время ущерб предприятием возмещен в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 321, комментариев: 0
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