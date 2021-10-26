На восстановление нижневартовских земель после нефтеразлива нужно 25 миллионов рублей

На восстановление двух гектаров лесного фонда, которые были залиты нефтесодержащей жидкостью, необходимо 25 миллионов рублей. Размер ущерба от аварии на лицензионном участке ООО «Тарховское» в Нижневартовском районе подсчитали специалисты природоохранной прокуратуры.

«В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать юридическое лицо возместить причиненный ущерб. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. В настоящее время ущерб предприятием возмещен в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ведомства.