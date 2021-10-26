В Нижневартовске бригада скорой помощи спасла пациента с отеком легких

Бригада нижневартовской скорой помощи помогли пациенту с пневмонией, который начал задыхаться. Неотложка приехала спустя 10 минут после получения вызова, хотя все дороги были загружены.

Доктора после осмотра больного поняли, что на фоне пневмонии стремительно нарастала дыхательная недостаточность, развился отек легких. Пациент также имел ряд хронических заболеваний, которые осложняли ситуацию. Специалисты не растерялись и провели весь комплекс медицинских мероприятий, которые позволили купировать отек. Но история на этом не закончилась:

«На пути в Нижневартовскую ОКБ в автомобиле скорой помощи продолжили ингаляторное введение кислорода и внутривенное введение лекарственных препаратов. Борьбу за жизнь пациента продолжил медицинский персонал реанимационного отделения госпиталя», – рассказали в депздраве.

Позже врачей поблагодарили за своевременную и профессиональную помощь в соцсетях: