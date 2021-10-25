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​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды

На трассе в Югре закрыли движение из-за непогоды

​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды
Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 октября, с 7.10 введены ограничения движения на трассе «Нижневартовск – Излучинск».

«Госавтоинспекция информирует, что на автодороге "Нижневартовск-Излучинск" с 07:10 введены ограничение движения для всех видов транспорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сотрудники ГИБДД формируют колонны с последующим сопровождением. Будьте внимательны, берегите себя!», - сообщает отделение пропаганды районного ведомства.

По данным синоптиков, сегодня в Югре ожидаются снегопады, дождь, туман и гололед.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 152, комментариев: 0
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