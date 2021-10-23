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​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА

Мэрия Нижневартовска опубликовала список пунктов вакцинации и режим их работы

​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА
Фото: vk.com/ofnv86

В Югре растет спрос на прививку против коронавируса. Причин много: с одной стороны, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, с другой – растет число заболевших и тяжелых случаев.

Нижневартовск регулярно числится в антилидерах округа по суточному приросту заболевших. Средний прирост – порядка 30 новых случаев заражения в день. В городе развернуто 350 ковид-коек, на утро 22 октября были заняты 271, на них шесть детей и пятеро беременных. 35 человек находятся в реанимациях, 31 – на ИВЛ. В приемный покой за сутки было 69 обращений – это рекордное число за весь период пандемии. В городе планируется развернуть дополнительные койки для ковид-пациентов.

«Из тех, кто находится в реанимациях – 90 процентов не прививались», - отметил главный врач Нижневартовской ОКБ Алексей Сатинов на заседании оперативного штаба города.

Мэрия города в официальном паблике опубликовала список пунктов вакцинации и режим их работы:

Пройти вакцинацию можно в мобильных пунктах, расположенных в ТРЦ «ЮграМолл» и МФК «Европа-Сити» в будние дни с 15 до 19 часов, в выходные – с 12 до 19 часов.

Стационарные пункты вакцинации работают по следующему графику:

- поликлиника №1 (улица Нефтяников, 9): ежедневно с 8 до 22 часов;

- поликлиника №2 (улица Мира, 79): будни с 8 до 20 часов, выходные – с 8 до 14 часов;

- отделение терапевтических территориальных участков №5 (улица Молодежная, 14): будни с 9 до 13 часов, третья рабочая суббота с 8 до 14 часов, кабинет № 8;

- отделение терапевтических территориальных участков №6 (улица Нововартовская, 5): будни с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, суббота с 8 до 14 часов, кабинет № 3;

- отделение терапевтических территориальных участков №7 (улица Героев Самотлора, 30): будни с 9 до 15 часов 30 минут, вторая рабочая суббота с 8 до 14 часов, кабинет № 1;

- поликлиника №3 (улица Кузоваткина, 43): будни – с 8 до 20 часов, выходные – с 8 до 13 часов;

- отделение терапевтических территориальных участков №6 (улица Нововартовская, 5): будни с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, суббота с 8 до 14 часов, кабинет № 3;

- отделение терапевтических территориальных участков №7 (улица Героев Самотлора, 30): будни с 9 до 15 часов 30 минут, вторая рабочая суббота с 8 до 14 часов, кабинет № 1;

- поликлиника №3 (улица Кузоваткина, 43): будни с 8 до 17 часов, суббота с 8 до 13 часов.


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23 октября в 17:23, просмотров: 2527, комментариев: 0
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